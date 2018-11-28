Sivasspor'da Medipol Başakşehir Mesaisi

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş
idmana katılmadı.
Aralık,Sivasspor,Başakşehir
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:08