Sivasspor'da Medipol Başakşehir Mesaisi Başladı

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dünkü Çaykur Rizespor
maçında forma giyen futbolcular salonda çalıştı.
Diğer futbolcular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
İdmanda Mert Hakan Yandaş
, fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Carl Medjani
ise takımdan ayrı koştu. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:05