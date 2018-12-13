Sivasspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

13 Aralık 2018 Perşembe 16:44



13 Aralık 2018 Perşembe 16:44

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman basına ve taraftara kapalı gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra koordinasyon hareketleriyle devam etti. Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise şut çalıştı.Antrenmanı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve başkan yardımcısı Mehmet Oflaz da takip etti.Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü 15 Aralık Cumartesi saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.