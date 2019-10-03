Haberler » Spor » Haber

Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

03.10.2019 13:08
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.
Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:31 Pfdk'dan kulüplere para cezası
18:27 Mustafa Kaplan: "Galatasaray maçında dönüş yapmak istiyoruz"
18:20 Sözeri: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"
18:16 Karaköprü Belediyespor yönetimi güven tazeledi
18:03 Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar
18:02 Iva Slonjsak, Elazığ İl Özel İdare'de
17:52 Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı