Sivasspor'da Neşeli İdman

- Sivasspor
'da neşeli idman
SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor
ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmandaki keyifli görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip 2 saat süren antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş
katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü.Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çalışmayla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Çaykur Rizespor,Sivasspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:51