Sivasspor'da Neşeli İdman

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor
ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor
, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmandaki keyifli görüntüler dikkatlerden kaçmadı.
Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip 2 saat süren antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş
katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çalışmayla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Çaykur Rizespor,Sivasspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05