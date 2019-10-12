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Sivasspor'da neşeli idman

D.G. Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

12.10.2019 22:38Sivasspor'da neşeli idman
D.G. Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar ana bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile Sivasspor 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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