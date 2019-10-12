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Sivasspor'da neşeli idman

- Sivasspor'da neşeli idmanSİVAS - D.G. Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

12.10.2019 23:21
- Sivasspor'da neşeli idman
SİVAS - D.G. Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar ana bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile Sivasspor 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
Sivasspor'da neşeli idman

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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