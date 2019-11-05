Haberler » Spor » Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına neşeli başladı.

05.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:44Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına neşeli başladı.

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi kırmızı-beyazlı ekibi Abdülhamid Han İmamhatip lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti. Öğrenciler takım teknik direktörü Rıza Çalımbay'a çiçek taktim etti. Antrenman da ise tezahüratlar ile futbolculara ve teknik direktör Rıza Çalımbay'a moral verdiler.

Koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Isınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Sergey Rybalka katılmadı. - SİVAS

Konyaspor, Sivasspor, Han, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:06 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
00:53 Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı
00:53 Chelsea, Ajax ile 4-4 berabere kaldı!
00:18 Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81
23:59 Milli vücut geliştirme sporcuları Dubai'de Türkiye'yi temsil edecek
00:53 Chelsea, Ajax ile 4-4 berabere kaldı!
23:51 Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!
22:52 Slavia Prag'ı konuk eden Barcelona, Ondrej Kolar'a tosladı!
22:02 Trabzonspor'da Jose Sosa, Krasnodar maçında yok!
21:56 İspanya'da Radamel Falcao sürprizi!
6.11.2019 01:09:29