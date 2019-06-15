15.06.2019 09:17
Haberler»Spor » Haber

Sivasspor'da Samassa an meselesi!

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fransa ekiplerinden Troyes ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Malili file bekçisi Mamadou Samassa ile temasa geçti. Transferde bir aksilik olmazsa 1.98'lik dev file bekçisinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Transferle ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kesinlik kazandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Kaleci Mamadou Samassa'nın da Sivasspor'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Diğer yandan kaleci Samassa, geçen sezon Fransa Ligue 2'de çıktığı 36 maçta toplam 28 gol yedi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Fransa, Sivasspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:18 YKS'nin birinci oturumu başladı (1)
10:18 AYDIN Görme engelli küçük Duru'nun kitap sevinci
10:18 BURSA Cezaevi firarisi Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış
10:18 DHA DIŞ - Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
10:18 ADANA Bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdi
10:18 Sakarya 100 yıllık kovanlarda bal üretimi yapıyorlar
10:17 Erdem Çenesiz, güven tazeledi