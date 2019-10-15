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Sivasspor'da 'sarı kart' alarmı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, cuma günü konuk olacağı Galatasaray maçı öncesi 3 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor.

15.10.2019 14:55Sivasspor'da 'sarı kart' alarmı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, cuma günü konuk olacağı Galatasaray maçı öncesi 3 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor.
Kırmızı-beyazlılarda 18 Ekim Cuma günü İstanbul deplasmanında konuk olacakları Galatasaray maçı öncesi sarı kart alarmı verildi. Sivasspor'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Emre Kılınç'ın bu zorlu mücadelede sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da sınırda olan bu oyuncuları kart görmemeleri konusunda sık sık uyardığı öğrenildi.
(OS-GME-S)

Galatasaray, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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