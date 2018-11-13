Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'da, Tamer Tuna
ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör belirsizliği sürüyor.
Sezona Tamer Tuna ile başlayan ve istenen sonuçların alınamaması üzerine ligin 11. haftasında yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş
maçına antrenör Hakan Keleş
ile çıkan ve alınan galibiyetle adından söz ettiren kırmızı-beyazlı ekipte, belirlenen adaylar arasında yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç alınamadı. Teknik direktörler Aykut Kocaman
, Kemal Özdeş ve Hamza Hamzoğlu ile görüşen kırmızı-beyazlı ekip çeşitli sebeplerden dolayı anlaşma sağlayamadı.
Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 3 gün izinli olan takım perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak kendi sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor
maçının hazırlıklarına antrenör Hakan Keleş yönetiminde başlayacak.
Demir Grup Sivasspor'un başında Beşiktaş maçına çıkarak takımını galibiyete taşıyan Hakan Keleş'in de teknik direktörlüğe getirebileceği konuşuluyor. Antrenör Hakan Keleş'in Çaykur Rizespor maçında da saha kenarında takımın başında yer alması bekleniyor. - SİVAS