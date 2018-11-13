13 Kasım 2018, 11:38
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Sivasspor'da Teknik Direktör Belirsizliği

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da, Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör belirsizliği sürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör belirsizliği sürüyor.

Sezona Tamer Tuna ile başlayan ve istenen sonuçların alınamaması üzerine ligin 11. haftasında yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş maçına antrenör Hakan Keleş ile çıkan ve alınan galibiyetle adından söz ettiren kırmızı-beyazlı ekipte, belirlenen adaylar arasında yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç alınamadı. Teknik direktörler Aykut Kocaman, Kemal Özdeş ve Hamza Hamzoğlu ile görüşen kırmızı-beyazlı ekip çeşitli sebeplerden dolayı anlaşma sağlayamadı.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 3 gün izinli olan takım perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak kendi sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına antrenör Hakan Keleş yönetiminde başlayacak.

Demir Grup Sivasspor'un başında Beşiktaş maçına çıkarak takımını galibiyete taşıyan Hakan Keleş'in de teknik direktörlüğe getirebileceği konuşuluyor. Antrenör Hakan Keleş'in Çaykur Rizespor maçında da saha kenarında takımın başında yer alması bekleniyor. - SİVAS
13 Kasım 2018 Salı 11:38



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