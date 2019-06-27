27.06.2019 17:21
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Sivasspor'da teknik heyet sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik heyet sağlık kontrolünden geçirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 'da teknik heyet sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda teknik direktör Rıza Çalımbay 'ın yardımcılığını yapacak Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Servet Çetin ve Ayhan Tenbeloğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrollerine tabii tutuldu.
Teknik heyet ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Antrenörlerin sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA
Rıza Çalımbay , Sivasspor , Spor

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