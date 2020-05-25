Sivasspor'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

25.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:11
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildi.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesislerde ve stadyumda görevli olan personele ikinci kez koronavirüs testi yaptı. Sivasspor’da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Sivasspor, Dönüş, Spor, Haber

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