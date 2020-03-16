Sivasspor'da tesisler dezenfekte edildi
Dünyada etkisini arttırarak gösteren korona virüs salgını kapsamında Sivasspor Kulübü, takım otobüsünün yanı sıra A Takım ve alt yapı binalarını dezenfekte etti.
16.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:39
Dünyada etkisini arttırarak gösteren korona virüs salgını kapsamında Sivas spor Kulübü, takım otobüsünün yanı sıra A Takım ve alt yapı binalarını dezenfekte etti.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs, son olarak Türkiye 'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakasının seyircisiz oynanması kararı alınırken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü de futbolcuların ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına başladı.
İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren kırmızı-beyazlı kulüp, A Takım ile alt yapı futbolcularının; yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs salgınına karşı önlemlerini aldı. - SİVAS
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs, son olarak Türkiye 'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakasının seyircisiz oynanması kararı alınırken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü de futbolcuların ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına başladı.
İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren kırmızı-beyazlı kulüp, A Takım ile alt yapı futbolcularının; yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs salgınına karşı önlemlerini aldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sivasspor, Türkiye, Spor
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