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Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

19.09.2019 13:47
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.
Açma germe hareketlerinin ardından antrenman top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Sivasspor, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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