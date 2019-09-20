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Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

20.09.2019 11:38Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.

Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Sivasspor, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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