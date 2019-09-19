Haberler » Spor » Haber

Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

19.09.2019 14:44Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor
Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan futbolcular, ana bölümde ise iki grup halinde minyatür kale ve yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile Trabzonspor, 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Karşılaşmanın bilet satışları da devam ediyor. Bilet fiyatları ise 1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27.5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13.5 TL. Misafir tribünü ise 17.5 TL olarak belirlendi. - SİVAS

Trabzonspor, Sivasspor, Kale, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:30 Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz"
16:13 Bülent korkmaz: penaltı kararını var sistemi hakemi versin
16:11 Diyarbakır'da kupa maçı heyecanı
16:10 Valbuena Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde
16:10 Selçuk İnan baba oldu! Kız çocuğu...
16:08 Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
16:06 Isparta 32 Spor, sezonu dualarla açtı