Sivasspor'da Yeni Malatyaspor Maçının Mesaisi Başladı

Demir Grup <a class='keyword' href='/sivasspor/' title='Sivasspor'>Sivasspor</a>, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Evkur <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-malatyaspor/' title='Yeni Malatyaspor'>Yeni Malatyaspor</a> ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.<br><br>Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hakan-keles/' title='Hakan Keleş'>Hakan Keleş</a> yönetimindeki antrenmanda, <a class='keyword' href='/bursaspor/' title='Bursaspor'>Bursaspor</a> karşısında forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.<br><br>Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.<br><br>Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Evkur <a class='keyword' href='/yeni-malatyaspor/' title='Yeni Malatyaspor'>Yeni Malatyaspor</a> maçının hazırlıklarına devam edecek.<br><br>Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-4-eylul-stadyumu/' title='Yeni 4 Eylül Stadyumu'>Yeni 4 Eylül Stadyumu</a>'nda karşı karşıya gelecek.