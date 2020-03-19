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Sivasspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

19.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:22
Sivasspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Açma ve germe hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı ekip, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Denizlispor, Sivasspor, 21 Mart, Spor

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