Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivasspor'dan "48 saat çıkma" çağrısı!

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

28.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:28
Sivasspor'dan
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda 48 saat vurgusu da dikkat çekti.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye 'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, yetkililer ise vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapıyor. DG Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla buna katkı sundu. 48 saat vurgusunun dikkat çekildiği mesajda, "Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma" ifadeleri kullandı. - SİVAS
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivasspor, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Sivasspor'dan '48 saat çıkma' çağrısı! - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın meydan okumasını kabul etti! Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam Spor
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir Spor
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir
Belçika’dan Galatasaray’ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Kayserispor’un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu Spor
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu
Tosic, Çin’de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi Spor
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis’ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Spor
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya

Son Dakika Spor Haberleri

20:24: Üç büyükler 'meydan okuyarak' efsanelerini açıkladı - Spor 20:20: Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor - Spor 20:16: Zonguldak Kömürspor'dan 'evde kal' çağrısı - Spor 20:13: Uruguay Futbol Federasyonu'ndan sert karar - Spor 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 20:10: Altınordu'dan "evde kal" çağrısı - Spor 18:39: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! - Spor 17:33: Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti - Spor 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:42: UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir - Spor 16:23: Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı - Spor 14:54: Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor