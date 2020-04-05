Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivasspor'dan anlamlı paylaşım

DG Sivasspor, korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

05.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:29
Sivasspor'dan anlamlı paylaşım
DG Sivasspor , korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Sivasspor Kulübü, korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşların evde kalmalarına dikkat çekildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaların videolarının da yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sivasspor'umuz bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. Sen de evde kal, kaybetme. Evde kal, ev hayat dolu." - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivasspor, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Sivasspor'dan anlamlı paylaşım - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Spor
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın cesur yengesi Türkiye’ye övgü yağdırdı Spor
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş’tan izin çıktı! İşte ülkelerine gidecek yabancı oyuncular Spor
Beşiktaş'tan izin çıktı! İşte ülkelerine gidecek yabancı oyuncular
Ahmet Nur Çebi’den Süleyman Seba paylaşımı Spor
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Trabzon’un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Spor
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Göztepe’nin golcüsüne İngilizlerden teklif yağıyor! Spor
Göztepe'nin golcüsüne İngilizlerden teklif yağıyor!
Fatih Terim’den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper Spor
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Trabzonlu oyunculardan Milli Dayanışma Kampanyası’na tam kadro destek Spor
Trabzonlu oyunculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na tam kadro destek

Son Dakika Spor Haberleri

18:05: Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçeli 'Evde kal' mesajı - Spor 18:04: Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçeli 'Evde kal' mesajı - Spor 18:02: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na yapacakları bağışla ilgili... - Spor 17:55: ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu - Spor 17:51: Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL'lik destek - Spor 17:00: 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 15:27: Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti - Spor 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 14:57: Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı - Spor 14:53: Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor - Spor 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber