Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:04



08 Aralık 2018 Cumartesi 19:04

Sivassspor, Göztepe maçı sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün evimizde oynadığımız Göztepe maçının ardından Eren Dolak isimli taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Maçın hemen ardından kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi stadyumda yapılan 31 yaşındaki taraftarımız Eren Dolak, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti Bizleri derin bir üzüntüye boğan olay sonrası aramızdan ayrılan Eren Dolak'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - SİVAS