Sivasspor'dan "Evde kal, ev hayat dolu" paylaşımı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
05.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:00
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Demir Grup Sivasspor'umuz bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. Sen de evde kal, kaybetme. Evde kal, ev hayat dolu." ifadelerine yer verildi.
Kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaların videolarının da yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: AA