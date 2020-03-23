Sivasspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:15
DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dilenirken, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." - SİVAS
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dilenirken, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Terim, Sivasspor, Spor