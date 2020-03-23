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Sivasspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

23.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:15
Sivasspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dilenirken, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Sivasspor, Spor

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