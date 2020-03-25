Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
25.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:35
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe 'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı.
(İHA)
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel