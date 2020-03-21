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Sivasspor'dan korona virüs için "Evde kal" çağrısı!

DG Sivasspor Kulübü, son zamanlarda yaşanan virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde sosyal medyadan uyarıda bulundu.

21.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:02
Sivasspor'dan korona virüs için
DG Sivas spor Kulübü, son zamanlarda yaşanan virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve spor organizasyonlarının iptal edilmesinin ardından Sivasspor cephesinden bu konu hakkında açıklama geldi.

DG Sivasspor, salgından korunmak için insanların evde kalması gerektiğini belirten sosyal medyadan bir video paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Zorunlu olmadıkça evde kal! Aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık evinde. Çünkü Evde Hayat Var, Evde Kal." - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivasspor, Spor

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