Sivasspor'dan maç sonu büyük sevinç

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek taraftarlarıyla doya doya yaşadı.



Sivasspor, Süper Lig'in 15. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Yiğidolar bu sonuçla haftayı da lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.



Yiğidolar daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı. - SİVAS