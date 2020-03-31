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Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu açıkladı.

31.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:33
Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu açıkladı.

Sivasspor'dan koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yardıma muhtaç olan ailelere bağış yapılacağı duyuruldu.

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyacak vatandaşlara yönelik bir destek kampanyası başlattı. Sivasspor Kulübü olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de katıldık." - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sivasspor, Spor
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Haberler ›› Spor ››Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor

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