Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi

Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Sivasspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mamadou Samassa hastanede kontrol atında ve tüm taraftarlarımıza selamı var" ifadeleri kullanıldı.

İşte Sivasspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışmıştı. Tedavisinin yapılması için saha kenarına geldiğinde ise baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı.

Samassa, beyin tomografisi çekilmesi için hastaneye götürülmüş ve geçici süreli hafıza kaybı yaşamıştı.