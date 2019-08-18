Haberler» Spor» Haber

Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi

Sivasspor'un evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçta saha kenarında yere yığılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa için açıklama geldi.

18.08.2019 00:21
Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi

Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Sivasspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mamadou Samassa hastanede kontrol atında ve tüm taraftarlarımıza selamı var" ifadeleri kullanıldı.

İşte Sivasspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışmıştı. Tedavisinin yapılması için saha kenarına geldiğinde ise baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı.

Samassa, beyin tomografisi çekilmesi için hastaneye götürülmüş ve geçici süreli hafıza kaybı yaşamıştı.

Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk ettiSivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

Hasan ŞaşHasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım

Hasan Şaş, GalatasarayHasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Nusret, Real Madrid maçına damga vurduNusret, Real Madrid maçına damga vurdu

MonacoMonaco'da son dakika Falcao gelişmesi

Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi

Sivasspor, Beşiktaş, Twitter, Spor

YORUMLAR (1)
SEYİRCİ: GEÇMİŞ OLSUN İNŞALLAH TEZ ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞUR VE TAKIMINI N KALESİNİ KORUR
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
01:18   Maçın ardından
01:17   Samassa, 24 saat gözlem altında kalacak
01:14   Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
01:14   Erol Bedir: Hakem ofsayt pozisyonunda neden 4 dakika bekledi
01:08   Rıza Çalımbay: "Galibiyeti hak ettik"
01:06   Maçın ardından
01:01   Abdullah Avcı: "Tespitlerimizi yapacağız"