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Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

19.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:56
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor , kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, ligin 27'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç katılmadı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.


- Sivas

Kaynak: DHA

Etiketler : Denizlispor, Sivasspor, Spor

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