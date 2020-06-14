Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:04
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayıp, kulüp tesislerinde maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor, yarın saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

Kaynak: AA

Etiketler: Lütfullah Bilgin, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Spor
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Beşiktaş’ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens’e gelen teklifler değerlendirilecek Spor
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Annie Kilner, Kyle Walker’ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Spor
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Spor
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı’nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Spor
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Spor
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı Spor
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Haberler››Spor››Sivasspor, Denizlispor maçına hazır - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

21:01: Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı - Spor 20:55: Başakşehir'in rakibi deplasmanda berabere kaldı - Spor 20:55: Schalke 04'ün galibiyet hasreti 13 maça çıktı - Spor 20:49: Antalyasporlu futbolcular, Beşiktaş galibiyeti sevincini sosyal medyaya taşıdı - Spor 20:46: Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu - Haber 20:41: Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Spor 20:28: Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Spor 20:18: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz - Haber 19:59: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım - Spor 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler