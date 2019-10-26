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Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

26.10.2019 17:31

Süper Lig'de günün ilk maçında Sivasspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Antalyaspor'un tek golünü 83. dakikada penaltıdan Serdar Özkan atarken, ev sahibi Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Yatabare kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 15'e yükseltip zirve takibini sürdürürken, Antalyaspor 11 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOL DAKİKALARI

51. dakikada ceza sahası içerisinde Fernando'nun pasında Emre topu ağlara gönderdi. 1-0

77. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa ayağını uzatan Yatabare meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

83. dakikada ceza sahası içerisinde Serdar'ın düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdar'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

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Antalyaspor, Sivasspor, Eylül, Spor


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