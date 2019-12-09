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Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

09.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:20Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta
DG ile arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Süper Lig'in 15. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori (VIP) 65 TL
2. Kategori (Maraton) 49 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,5 TL
Misafir tribünü 42 TL
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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