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Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

09.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:21Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

DG ile arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.


Süper Lig'in 15. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.


Bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP) 65 TL


2. Kategori (Maraton) 49 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,5 TL


Misafir tribünü 42 TL - SİVAS


Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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