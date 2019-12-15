Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Süper Lig'in 15. Haftasında lider Sivasspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi ligde 1. Sırada bulunan Demir Grup Sivasspor, evinde 25 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri, Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe maçı 15 Aralık Pazar saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor – Fenerbahçe beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Demir Grup Sivasspor: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Max Kruse, Garry Rodrigues ,Vedat Muriqi

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Sivasspor'da cezalı Hakan Arslan ve sakat olan Sergiy Rybalka maç kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe'de ise Zajc'ın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses Sivas'a götürülmeyen isimler.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından lider Demir Grup Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

SİVASSPOR – FENERBAHÇE ARASINDAKİ REKABET

Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor. Sivasspor deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti.

RIZA ÇALIMBAY 500. MAÇINA ÇIKIYOR!

Süper Lig kariyerinde 500. maçına çıkacak olan Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ile karşılaştığı son altı Süper Lig maçının beşinden yenik ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da gelmişti

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sivasspor Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor lider konumda, Fenerbahçe ise 5. sırada yer alıyor.

İşte 15. hafta puan durumu:

15 hafta puan durumu

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'dew 15 hafta Cuma ve Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başlarken Pazar ve Pazartesi oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

İşte 15. hafta fikstürü: