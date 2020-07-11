Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
11.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:38
Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.
Sivasspor, saat 14.00'te Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girecek. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler: Lütfullah Bilgin, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber