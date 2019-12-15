Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta 5-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçınin ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı. Yanal, sakatlığı nedeniyle Sivas'a getirilmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Nabil Dirar'a görev verdi.
İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Miha Zajc da Sivas'a getirilmedi.
Sivasspor'da zorunlu değişiklik
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre bir zorunlu değişikliğe gitti.
Çalımbay, geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın yerine, bu karşılaşmada Ziya Erdal'a şans tanıdı.
Tribünler doldu
Lider Sivasspor ile Fenerbahçe arasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Mücadelede, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), karşılaşma öncesi taraftarlara 5 bin 858 Sivasspor bayrağı dağıttı.
Karşılamayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz protokol tribünden birlikte izledi.
Öte yandan, Afganistan'da teknik yönetmen olarak görev yapan Sivaslı Serkan Durmaz'ın Sivasspor forması hediye etmesinin ardından takıma hayranlık duymaya başlayan 8 yaşındaki Muhammed Eyüp Türkmen'in hayali gerçeğe dönüştü.
Sivas Valiliğince kente getirilen Muhammed de tribünde yerini alarak karşılamayı izledi.
Ayrıca, Sivassporlu taraftarlar, maraton tribününde "Göster gücünü" yazan bir koreografi gerçekleştirdi.