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Sivas'ta gol perdesi açıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, zirve yarışında kritik bir maça sahne oluyor. Ligin lideri Demir Grup Sivasspor, bir diğer iddialı ekip Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16:30'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

15.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:03Sivas'ta gol perdesi açıldı!

Süper Lig'de lider Demir Grup , 15. hafta mücadelesinde 'yi konuk ediyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin hedefi, Sivasspor'dan 3 puan alarak puan farkını azaltmak. Demir Grup Sivasspor ise alacağı puan ya da puanlarla liderliğini sürdürmek istiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Saat 16:30'da başlayan maçta iki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

DEMİR GRUP SİVASSPOR:Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Mustapha Yatabare

FENERBAHÇE:Altay, Isla, Serdar Aziz, Sadık, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi


Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Sportradar, Spor

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