Sivas'ta gol perdesi açıldı!

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin hedefi, Sivasspor'dan 3 puan alarak puan farkını azaltmak. Demir Grup Sivasspor ise alacağı puan ya da puanlarla liderliğini sürdürmek istiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Saat 16:30'da başlayan maçta iki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

DEMİR GRUP SİVASSPOR:Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Mustapha Yatabare

FENERBAHÇE:Altay, Isla, Serdar Aziz, Sadık, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi