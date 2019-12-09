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Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.

09.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:14Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 15 Kasım Pazar günü saat 16.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve stadyumun güney kale arkası tribünü (8 nolu giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.
Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.
Bilet fiyatlarının, 1. kategori (VIP) 65, 2. kategori (maraton) 49, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Arkası) 32,50 lira ve misafir takım için 42 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Kale, Spor

Kaynak: AA

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