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Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Süper Lig lideri DG Sivasspor, 15. haftada evinde karşılaşacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

13.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:56Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
Süper Lig lideri DG , 15. haftada evinde karşılaşacakları maçının hazırlıklarına devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, idmanı çift kale maçla sonlandırdı. Antrenmanda sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Halkoyunları ekibinden moral ziyareti

Diğer yandan antrenman öncesi Sivas Kazım Karabekir Paşa İlk ve Ortaokulu, Sivasspor'a moral ziyaretinde bulundu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya gelen okulun halk oyunları ekibi, takıma Fenerbahçe maçı için başarılar dileyerek çiçek takdim etti. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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