Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivasspor: "Futbolu özledik"

DG Sivasspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, futbola duyulan özlemi dile getirdi.

10.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:05
Sivasspor:
DG Sivasspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, futbola duyulan özlemi dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından futbola duyulan özlemle ilgili paylaşımda bulundu.

Futbolcuların sevinç fotoğraflarının olduğu paylaşımda, "Evet, biz de sizin kadar özledik! Birlikte başaracağız" ifadesi kullanıldı.

Kulüp tarafından yapılan paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivasspor, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Juventus’u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor Spor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
FIFA’dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Spor
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Haberler ›› Spor ››Sivasspor: 'Futbolu özledik' - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

19:47: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi - Haber 19:34: Barcelona'dan yolsuzluk iddialarına yalanlama - Spor 19:29: Eskişehirspor Başkanı Akgören'den ceza açıklaması - Spor 19:02: TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan liglerin başlangıcı hakkında açıklama! - Spor 19:01: Eskişehirspor'a 6 puan silme ve transfer yasağı - Spor 19:00: Koronavirüs, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı tehdit etmeye devam ediyor - Spor 18:51: Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı - Spor 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler