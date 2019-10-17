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Sivasspor, Galatasaray'a hazır

DG Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

17.10.2019 18:54Sivasspor, Galatasaray'a hazır
DG Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. - SİVAS

Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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