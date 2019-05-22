Sivasspor-Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor
ile Galatasaray
arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu
'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale
Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satılacak.
Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden veya Passolig mobil uygulama üzerinden bu işlemi yapmaları istendi.
Bilet fiyatları 1. kategori (VIP) 65, 2. kategori 43 (Maraton), 4. kategori 43 (Osman Seçilmiş) ve misafir 57 lira olarak belirlendi.
Sivasspor
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Kaynak: AA