Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Demir Grup Sivasspor
, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.