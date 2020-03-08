Sivasspor - Galatasaray maçından kareler -2-
- Sivasspor - Galatasaray maçından kareler İSTANBUL - Sivasspor - Galatasaray maçından kareler.
08.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:54
- Sivasspor - Galatasaray maçından kareler İSTANBUL - Sivasspor - Galatasaray maçından kareler
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sivasspor - Galatasaray maçından kareler -2-
Etiketler : Galatasaray, Sivasspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Spor
Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı