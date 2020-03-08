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İlk yarıda 3. gol! G.Saray öne geçti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. Ligdeki son 8 maçını kazanan Galatasaray, şampiyonluk bir diğer iddialı ekiplerinden Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Bu kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

08.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:40

Şampiyonluğun iki iddialı ekibi olan Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor , Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geliyor.

Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak, bir rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 3: Sivasspor'da Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşa Hakan Arslan kafayı vurdu, Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 5: Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

Dakika 7: Fatih Aksoy'un sol kanattan yaptığı ortasına diziyle vuran Hakan Arslan'ın şutu Muslera'nın üstünden ağlarla buluştu.

Dakika 14: Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Feghouli altı pasın içine topu çevirdi. Radamel Falcao, topu boş kaleye göndererek skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Dakika 27: Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunu Samassa kurtardı.

Dakika 28: Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Lemina kafayı vurdu, şutu uzak direğin dibinden dışarı gitti.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Falcao

İlk yarıda 3. gol! G.Saray öne geçti
Etiketler : Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor
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Yorumlar (2)
MAKABAYAŞİ:Allahın izniyle cimbom maçı alıp tirapzonun önüne geçecek
Cevap Yaz 13 4
NRT:inşallah u maç b erabere biter
2 3

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