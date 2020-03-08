İlk yarıda 3. gol! G.Saray öne geçti
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. Ligdeki son 8 maçını kazanan Galatasaray, şampiyonluk bir diğer iddialı ekiplerinden Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Bu kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Şampiyonluğun iki iddialı ekibi olan Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor , Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geliyor.
Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak, bir rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor.
Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 3: Sivasspor'da Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşa Hakan Arslan kafayı vurdu, Muslera topu iki hamlede kontrol etti.
Dakika 5: Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.
Dakika 7: Fatih Aksoy'un sol kanattan yaptığı ortasına diziyle vuran Hakan Arslan'ın şutu Muslera'nın üstünden ağlarla buluştu.
Dakika 14: Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Feghouli altı pasın içine topu çevirdi. Radamel Falcao, topu boş kaleye göndererek skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
Dakika 27: Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunu Samassa kurtardı.
Dakika 28: Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Lemina kafayı vurdu, şutu uzak direğin dibinden dışarı gitti.
İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Falcao