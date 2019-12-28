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Sivasspor, Göztepe'ye hazır

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

28.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:25 Sivasspor, Göztepe'ye hazır
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalıştı. Bu antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Lider Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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