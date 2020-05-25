Sivasspor hazırlıklarına devam etti - SİVAS

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

25.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:33
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivas Valisi Salih Ayhan da Sivasspor'un antrenmanını ziyaret etti.
Kırmızı-beyazlı ekibin bayramını tebrik eden Ayhan, ziyaretin sonunda kaleci Mamadou Samassa'ya penaltı atışı yaptı.
Demir Grup Sivasspor, yarın saat 10.30'da ve 17.30'da yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor hazırlıklarına devam etti - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Sivasspor, Sivas, Spor, Haber

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