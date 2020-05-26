Sivasspor hazırlıklarına devam etti - SİVAS

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

26.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:33
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor hazırlıklarına devam etti - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Spor, Haber

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